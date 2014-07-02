سامي الجابر في "واي فاي3" على أم بي سي

من بين الأعمال الكوميدية لمجموعة أم بي سي في شهر رمضان، برنامج واي فاي، الذي يطل على المشاهدين في موسمه الثالث.

ويحقق "واي فاي" النتائج السنة بعد أختها، فقد حاز على جائزة أفضل برنامج ترفيهي في مهرجان الخليج، وقد حافظ "واي فاي" على وجوه المعروفة، وهو ما يعد نقطة قوية كبيرة لهذا البرنامج الفكاهي.

وكالعادة يعتمد "واي فاي" على تقليد الشخصيات والسكاتشات المعتمدة على كوميديا الموقف، وقد كشف ممثلو البرنامج الكوميدي أن السنة الحالية ستشهد تنويعا ظريفا لدى المشاهدين مقارنة بالسنة الماضية، حيث تم التركيز في "واي فاي2" كثيرا على الفيديو الكليبات.

وفي هذا السياق، كشف الممثل السعودي وأحد أبطال المسملسل الكوميدي، عبد الإله السناني، لقناة "العربية" أنه "سيقلد شخصيات رياضية"، بينها على ما يبدو، سامي الجابر، إيقونة الرياضة السعودية.

وبخصوص تقليد شخصيات رياضية مشهورة في الرياضة السعودية، حاولت مذيعة العربية، انتزاع اسم أحدهم، وتساءلت إن كان هو سامي الجابر، فضحك السناني، وقال إنه لا يفضل الحديث عن اسم بعينه، لكنه لم ينف أن يكون الجابر إحدى الشخصيات التي سيتم تقليدها في "واي فاي3".

ونفى السناني أن يكون البرنامج يعتمد على الاستفزاز، وانما يعتمد، كما قال على "التحفيز وعلى التنوع للوصول إلى الإبهار".

وأكد السناني أن "واي فاي3 لا يتنافس سوى مع الجزء السابق للواي فاي2"، في إشارة إلى قوة البرنامج الفكاهي مقارنة بالبرامج الأخرى المنافسة.