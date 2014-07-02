"بطانية ذكية" تعكس مشاعر المسافرين

اختبرت شركة الخطوط الجوية البريطانية قبل أيام “بطانية ذكية” تعمل على تغيير لونها وفقًا لمشاعر المسافرين على طائراتها.

وتأتي هذه البطانية، التي أطلقت عليها الشركة اسم “بطانية السعادة” Happiness Blanket منسوجة مع أضواء “لِد” LED بالغة الصغر ومتصلة بعصابة رأس تعمل بتقنية الاستشعار العصبي، وذلك بهدف تحديد ما إذا كان مرتديه يحس إحساسًا طيبًا.

وعندما تجد البطانية أن المسافر يشعر بالتوتر والقلق فإن لونها يتغير إلى الأحمر، فيما تظهر البطانية الذكية باللون الأزرق ما دام المسافر يشهر بالهدوء والاسترخاء.

وفي فيديو لشركة الخطوط الجوية البريطانية يصور الاختبار على متن رحلة من لندن إلى نيويورك، تظهر بطانية أحد الركاب وهو يشاهد ما يشبه فيلمًا كوميديًا باللون الأزرق المائل إلى الأرجواني، في حين أن بطانية الراكب الذي يجلس في المقعد المجاور له بتظهر باللون القرمزي أثناء مشاهدته لمباراة في الملاكمة.

وتقول الخطوط الجوية البريطانية أن الهدف من وراء البطانية هو دراسة كيفية تقليل الأجزاء المُجهَدة أثناء الطيران وإظهار فوائد مزايا التهدئة، مثل أقنعة النوم والأسرّة المسطحة.