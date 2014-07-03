بالفيديو.. أظافر ذكية تضيء عند استخدامك الجوال

في أحدث صيحات التكنولوجيا، كشفت شركة تاكارا اليابانية عن أظافر صناعية ذكية تضيء عند استقبال المكالمات عبر الهاتف الذكي.

ووفق صحيفة "ديلي ميل"، فإن الأظافر المضيئة تعمل بدون بطاريات للشحن أو أي مصدر للكهرباء، وإنما تعمل من خلال خاصية (NFC)، التي تقوم بالبحث عن إشارات تصدرها هذه الأظافر كي تعمل بشكل تلقائي عند استخدام الهاتف أو تلقي مكالمة.

ويمكن للمستخدمات التحكم في خصائص إضاءة الأظافر من خلال تحميل بعض التطبيقات على الأجهزة الذكية.

ويتوافق المنتج الذي تم طرحه بالفعل في الأسواق اليابانية مع أجهزة الأندرويد فقط ويبلغ سعره 7 يورو أي ما يعادل 12 دولارا أميركيا للمجموعة التي تحتوي على 16 ظفرا.

وتستهدف الحملة التسويقية شريحة الفتيات الشابات، حسب ما أكدته المتحدثة الرسمية باسم الشركة ميسايو آروجا في مؤتمر صحافي.

وتنوي الشركة طرح المنتج مستقبلاً في الولايات المتحدة وبريطانيا بعد أن ترصد مدى الإقبال عليه في الأسواق اليابانية.

