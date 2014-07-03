فيديو مذهل.. فهد يصطاد تمساحاً في البرازيل

غالباً ما يقدم عالم الحيوان مشاهد رهيبة لصراع القوى بين الحيوانات. ولعل من أفظع تلك المشاهد عندما يتحول الصياد إلى فريسة. هذا ما حدث لتمساح وهو متسلق على أحد ضفاف البرازيل، حيث تسلل إليه فهد أميركي "جاجوار" بطريقة ماكرة ليداهمه وينقض عليه بسرعة فائقة لم تدع للتمساح مجالاً للهروب أو الدفاع عن نفسه.

الفيديو المذهل التقطه جوستن بلاك وهو مصور أميركي يبلغ من العمر 39 عاماً، على ضفاف نهر كوابا في مستنقعات بانتانال غرب البرازيل.

وأظهر الفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" الجاجوار وهو يتجه سباحة في الماء نحو ضفة النهر لينقض على التمساح المستلقي تحت أشعة الشمس، ثم يسحبه إلى داخل الماء ليعود به إلى ضفة النهر الثانية ويلتهمه.

وقال المصور بلاك تعليقاً على الحادثة "إنه حقاً أمر مثير للدهشة أن يباغت فهد أميركي تمساحا من داخل الماء.. هذا المشهد يذكرنا بمهاجمة التماسيح للحيوانات البرية في إفريقيا". وأضاف بلاك: كان النمر يسحب التمساح الذي يزن نحو 68 كيلوغراماً، داخل الماء وكأنه يسحب عظمة كلب.

ووفق العلماء فإن ما بين 4 آلاف إلى 7 آلاف جاجوار تعيش حالياً في مستنقعات البانتانال، وأصبحت متخصصة في اصطياد التماسيح الأميركية في وضح النهار.