هل تتحدث الكلاب لغة العيون؟

بنظرة بسيطة بين البشر يمكن التعبير عن مشاعر الغضب أو الألم، لكن المفاجأة هي أن بني البشر ليسوا الكائنات الحية الوحيدة التي يمكنها استخدام النظرات لإرسال رسائل ضمنية، حيث إن الذئاب والكلاب يمكنهم التواصل أيضا باستخدام لغة العيون.

وكشفت دراسة يابانية حديثة نشرتها صحيفة "ديلي ميل" أن شكل العين، ولون القزحية، وردود فعل الوجه في الكلاب تعتبر جزءا من نظام الاتصالات المعقد القائم على لغة العين المعقدة أيضا والتي لم يستطع البشر فهمها حتى الآن .

وقام المشرف على الدراسة البروفيسور بمعهد طوكيو للتكنولوجيا وجامعة كيوتو سايوكو أويدا بمقارنة خصائص الوجه والعين بين 25 نوعا مختلفا من الكلاب.

وتوصل أويدا إلى أن الأنواع ذات العين الأكثر لفتا للانتباه تميل إلى العيش والمطاردة في مجموعات حيث إن التواصل القائم على العين ضروري لإسقاط فريسة كبيرة.

وأوضح أن الكلاب التي تمتلك عيونا مموهة تميل إلى العيش بمفردها أو كزوجين على أكثر تقدير، حيث لا تكون هناك حاجة للتواصل مع الأنواع الأخرى.

وصنف أعضاء فريق أويدا البحثي أنواع الكلاب في ثلاث مجموعات حيث تضم المجموعة الأولى الذئاب الرمادية وذئب البراري الأميركي وابن آوى الذهبي حيث إن قزحية العين لديهم أخف من نظرائهم وردود فعل وجوههم أسهل في التواصل.

بينما تضم المجموعة الثانية الذئاب الأليفة مثل الدينجو والثعلب حيث إنهم يتواصلون بلغة الوجه، ويميلون إلى العزلة وحياة الوحدة.

أما المجموعة الثالثة فتضم كلاب الأدغال وكلاب تانوكيس والكلاب الإفريقية المتوحشة ولا توجد علامات حول عيونهم تكشف عن لغتهم، وهو نوع يميل إلى العيش في مجموعة ومطاردة الفرائس بمفرده.

كما كشفت الدراسة أيضاً أن مد البصر لدى الذئاب أطول منه لدى الثعالب وكلاب الأدغال.

وكانت دراسات سابقة أظهرت أن الكلاب المنزلية أكثر قدرة على الاتصال المباشر بالعين مع البشر من الذئاب، مما يؤكد بالدليل أنها أكثر انسجاما مع البشر.