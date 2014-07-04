لص طائش ينسى هاتفه مع صورة له عليه

سرق لص هاتفاً من زبونة كانت في متجر للهواتف النقالة فيما نسي هاتفه الذي يحوي صورة له ما سمح للشرطة في جنيف بالتعرف عليه وتوقيفه في مقهى بعد اسبوع على فعلته.



فبعد تفحص الهاتف الذي نساه السارق وجد عناصر الشرطة فيه مجموعة من الصور ومن بينها صور للرجل وهو روماني في الثانية والعشرين تعرف عليه رسمياً صاحب المتجر على ما جاء في بيان لشرطة جنيف.



وبعد اسبوع على ذلك عثر عليه عناصر الشرطة جالسا على شرفة مقهى فاقفوه واقتادوه الى مركز الشرطة حيث نفى ان يكون ارتكب عملية السرقة. وقد ووجهت اليه تهمة السرقة وانتهاك قانون الاجانب على ما اوضح البيان.