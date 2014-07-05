طائرة تسقط فوق نادي مظلات في بولندا وتقتل 11 شخصاً

قتل 11 شخصا وأصيب آخر بجروح خطيرة عندما سقطت طائرة فوق ناد للمظلات قريب من مدينة تشيستوشوا جنوب بولندا، بحسب المتحدثة باسم أجهزة الطوارئ.



وصرحت جوستينا سوشاكا، أن 12 شخصا كانوا على متن الطائرة ولم ينج منهم سوى شخص واحد تم نقله الى المستشفى وهو في حالة حرجة.



وكان على متن الطائرة وهي من طراز بيبر نافاجو، 11 مظلياً وقائد الطائرة.



وقالت شاهدة العيان باربرا منجيكيفيتش، التي تسكن قرية توبولو حيث تحطمت الطائرة لصحيفة "غازيتا فيبورتشا" اليومية البولندية: "كانت الطائرة قادمة من الجنوب، وكان المحرك يصدر أصواتا غريبة".



وأضافت، أن الطائرة كانت تحلق على ارتفاع منخفض وقريبة من المنازل، ومالت الى جانب واحد واندلعت النيران في جناحها".



وتمكن سكان القرية من سحب شخص حي من الطائرة إضافة الى جثتين، بحسب الشاهدة. وكانت الطائرة الخفيفة، أقلعت من مدرج في رودنيكي بالقرب من تشيستوشوا.



ولم تعرف على الفور أسباب سقوط الطائرة، إلا أن الإعلام البولندي أشار الى أن الطائرة كانت تحمل عددا من الركاب يفوق سعتها.