سمكة قرش تعلق في صنارة صياد.. وتعض سباحاً جاء لنجدته

ذكرت السلطات المحلية أن سمكة قرش علقت في صنارة صياد، عضت سباحاً من دون أن تقتله على شاطئ في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا (غرب الولايات المتحدة الأميركية).

وأوضح ريك فلوريس، الناطق باسم فرق الإغاثة في منطقة لوس أنجلوس، أن الصياد كان يتعارك مع سمكة القرش، التي يزيد طولها عن مترين، منذ 40 دقيقة بعدما علقت في صنارته عندما عضت السبّاح.

وقالت فرق الإغاثة في لوس أنجلوس في تغريدة عبر موقع "تويتر": "علقت سمكة القرش في صنارة صياد فاقترب السباح وعضته".

ونقل المصاب إلى المستشفى وحياته ليست في خطر. وقد أغلق الشاطئ على مسافة كيلومترين.