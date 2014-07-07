بالفيديو.. أصغر معلّق رياضي ومباراة "كلاسيكو"

هوس كرة القدم يطال الذكور من كبيرهم إلى صغيرهم.. وفي حين يتجه البعض لممارسة هذه الرياضة، يكتفي البعض الآخر بمشاهدة المباريات أو بالتعليق عليها.

وتنتشر فيديوهات عدة لشباب وأطفال وهم يعلقون على مباريات حقيقية أو وهمية، منها هذا الفيديو الذي يظهر فيه طفل صغير يدعى "حمدين" لكن لم تعرف جنسيته.

ويعلّق حمدين على مباراة "كلاسيكو" بين ريال مدريد وبرشلونة تجري في "الكامب نو"، ملعب النادي الكتالوني.

ويستوحي حمدين تعابيره من أشهر المعلقين الرياضيين، محاولاً تقليد أسلوبهم الحماسي في التعليق الرياضي.

وهو يردد أسماء لاعبي الناديين وكأنه يرى مباراة حقيقية يتبادل فيها هؤلاء النجوم الرياضين الكرة.. ليحقق مسعود أوزيل في الآخر الهدف المطلوب.