موقع للحصول على تذاكر طيران أرخص بسعر ثابت

كثيرة هي المواقع التي تسمح للمستخدمين بالبحث عن تذاكر الطيران وشرائها عبر الإنترنت بأرخص الأسعار، لكن هذه الأسعار لا تبقى ثابتة وترتفع بين اليوم والآخر من دون وجود أي طريقة لتثبيت السعر.

لذا يُمكن للمستخدمين الآن الاستعانة بموقعhttps://levelskies.com المجاني، والذي يوفر إمكانية البحث عن تذاكر الطيران بأرخص الأسعار مع إمكانية تثبيت هذا السعر للشراء في وقت لاحق يُحدده المستخدم.

وبعد الدخول إلى الموقع، يحدد المستخدم الوجهة التي يرغب بالسفر منها/إليها مع تحديد التواريخ والمدة المتوقعة لشراء التذكرة، وبالضغط على Find A Flex Fare يتم البحث وعرض الأسعار للمستخدم ليقوم فيما بعد بتثبيت طلبه والدفع فيما بعد.