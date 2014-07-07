"على الكنبة" صالون اجتماعي يوحد مشاهدي "العربية"

منذ أول أيام رمضان المبارك، أطلقت قناة "العربية" برنامجا تلفزيونيا فريدا، وحد "الصالونات الافتراضية" في منصات التواصل الاجتماعي مع مشاهدي القناة، بأسلوب فريد لقناة عربية إخبارية.

وأطلت علينا الإعلامية السعودية سارة الدندراوي من شاشة "العربية"، ومن منصات التواصل المختلفة في العالم الافتراضي، لتخلق "تزاوجا" جريئا ومتجددا يوميا على نحو فريد.

وتقدم الدندراوي البرنامج الذي يستمر نصف ساعة يوميا، على الواحدة والنصف بعد منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، ويعاد مرتين يوميا.

ومادتها مختلف ما تقدمه البرامج التلفزيونية الترفيهية، وملعبها الشاشة وتويتر وإنستغرام وفيسبوك وغيرها.

وأبطالها مشاهير العالم الترفيهي (في القنوات العربية من دراما وبرامج ترفيه)، وكذلك أبرز المعلقين في وسائل التواصل الاجتماعي.

واختارت القناة اسم "على الكنبة" لهذا "الصالون الاجتماعي"، كون فقرات البرنامج وتتابعه تشبه الحالة التي تنقلنا فيها الشاشة للعالمين الافتراضي والواقعي، ومن الكنبة ذاتها.

وتقول سارة الدندراوي عن البرنامج "أردنا أن نشعر كمشاهدين وكأننا مشاركون فعليون، كأننا في مجلس في "استراحة"، أو في صالون بيت العائلة، نتناول شؤون الناس، لاسيما المشاهير منهم، بينما نجالس بعضنا بعضا، كل على "كنبته" الخاصة".

وتضيف الدندراوي "نواصل وفريق العمل والإعداد البحث عن تغريدة من معركة تدور في تويتر بين مشاهير، أو صورة "سربها" شخص ما إلى إنستغرام، أو مقطع فيديو إلى يوتيوب، ولتقرب أو تثير المعنى بهذه التغريدة أو تلك الصورة، وتستضيفها أو تستضيفه، لتتابع الحكاية وتصل بنا إلى مواصيل جديدة".

والبرنامج هو جزء من حزمة إنتاجية تقدمها قناة "العربية" خلال شهر رمضان، شملت برنامج "ورتل القرآن" و"سلسلة من الحرمين الشريفين"، و"دراما رمضان"، إضافة إلى الفقرات الإخبارية ذات العلاقة.