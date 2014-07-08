بالفيديو.. طائرتان على وشك الاصطدام في مطار ببرشلونة

طائرتان مدنيتان كانتا على وشك الاصطدام على مدرج مطار بمدينة برشلونة صباح السبت، بحسب ما أظهر مقطع فيديو انتشر على موقع "يوتيوب YouTube".

فقد أظهر الفيديو طائرة "بوينغ 767" تابعة للطيران الروسي UTair تقترب من الهبوط بمطار إل برات بإسبانيا، بينما تزامن اقتراب الطائرة من الأرض مع خروج طائرة من نوع "إيرباص A340" تابعة للطيران الأرجنتيني Aerolineas Argentinas كانت في طريقها للإقلاع إلى بوينوس أيريس، مما دفع بربان الطائرة الروسية، القادمة من موسكو، بالمخاطرة ورفع الطائرة بشكل طارئ.

اللقطة صوّرها ميغال انخيل، وهو من هواة تصوير الطائرات، وقال: "إنها من أسوأ التجارب التي مررت بها". وقد حصد مقطع الفيديو أكثر من مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب YouTube".

