"الخليفة" البغدادي يرتدي ساعة "جيمس بوند"

بعد اختفائه لقرابة عقد من الزمان في أحد كهوف باكستان أومجمعات أفغانستان السكنية، ألقى زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي أول خطبة له في ظهور علني بالجامع الكبير في مدينة الموصل العراقية، حيث دعا للجهاد.

ووفق صحيفة "هافينغتون بوست" لفتت الملابس التي كان يرتديها البغدادي في خطبته الجمعة الماضية، نظر العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق الكثيرون على العباءة السوداء وعصبة الرأس بالإضافة إلى الساعة الباهظة الثمن التي كان يرتديها حول معصمه، حيث تشبه ساعة شخصية العميل البريطاني "جيمس بوند" الشهيرة.

وقدر الكثيرون ثمن الساعة التي كان يرتديها البغدادي بنحو 3500 جنيه إسترليني (6 آلاف دولار)، وتوقع البعض أن تكون من ماركة "روليكس" السويسرية الصنع الفارهة أو من طراز "سيكوندا".