قصة ساعة الخليفة الداعشي وسعرها الأرخص من الآيفون

يوم الجمعة الماضي ظلموا "الخليفة الداعشي" أبو بكر البغدادي مرتين: بزعمهم أنه ليس من رأيناه بالفيديو يلقي خطبة الجمعة في الجامع الكبير بالموصل، لأن الحقيقي "هرب إلى سوريا بعد إصابته بجروح بليغة إثر غارة جوية غربي الأنبار" طبقا لتغريدة كتبها ممثل عن الحكومة العراقية بصفحتها في "تويتر" التواصلي.

بعدها بيوم، أي السبت الماضي، ظلموا "الخليفة" الداعشي بزعمهم أن الساعة التي كانت في معصمه الأيمن هي "رولكس" ثمنها أكثر من 6 آلاف دولار، وهو ما روّجته صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، ثم غيّروا رأيهم وقالوا انها "أوميغا سيماستر" بالقيمة نفسها، الا أن الساعة أعادت ذاكرة الكثيرين من المسلمين الى ساعة شهيرة أهداها خليفة حقيقي لهم من خلفاء الدولة العباسية ودخلت التاريخ.

وحتى الآن فان أحدا لم يثبت أن الشخص الذي ظهر في الفيديو كما الفحمة لشدة سواد ما كان يرتديه، ليس أبو بكر البغدادي نفسه. أما عن الساعة فحقيقتها غير ما زعموه وبالغوا فيه، لأنها من نوع رخيص، اسمها "الفجر" وبالامكان شراؤها "أون لاين" في الانترنت، أو بمحلات 12 دولة عربية، ما عدا دول المغرب العربي، وفق ما طالعت "العربية.نت" عنها في موقع شركة Alfajr.com ومقرها جدة بالسعودية.

أكثر من 250 مدينة داخل الساعة

وكان بعض التويتريين، ممن هم "داعشيون" أو من مناصري التنظيم، كتبوا تغريدات في "تويتر" دافعوا فيها عن خليفتهم، مؤكدين بأن الساعة التي كان يضعها، هي من طراز Al-Fajr WA-10S Deluxe وهو ما نقلته عنهم صحيفة "ديلي تلغراف" أيضا، ولكن أمس، لكن الصحيفة لم تذكر معلومات كافية وتلبي الفضول عن الساعة التي يمكن شراؤها بمبلغ 330 دولارا عبر الانترنت، أي أقل من نصف سعر الآيفون.

وتذكر الشركة في موقعها خصائص ساعة "الفجر" التي بدأت بتسويقها منذ 12 سنة، فتقول ان مدن العالم الرئيسية مبرمجة فيها، بحيث تتعرف الى وقت الأذان ومواقيت الصلاة في كل دولة، أو باعتماد مواقيت: رابطة العالم الاسلامي، أو أم القرى، أو التقويم المصري، أو جامعة العلوم الاسلامية (التقويم الحنفي) أو الاتحاد الاسلامي في أميركا الشمالية (إسنا) أو ميقات الشمال الأوروبي، المعروف بالثابت، وجميعها بالتاريخ الميلادي أو الهجري، بالعربية والانجليزية معا.

كما يمكن برمجة أي منطقة باستخدام خطوط الطول والعرض وفارق التوقيت عن غرينتش في أكثر من 250 مدينة، للتعرف الى أوقات الصلاة بتقويمها المحلي أو النظام الأكثر شيوعا لكل مدينة، حيث ينشط منبه للتذكير بكل صلاة، مع تحديد اتجاه القبلة.

وأهم ما في الساعة لشخص كأبي بكر البغدادي، بشكل خاص وعلى الأقل، هو احتواؤها على ما يبث ضوءا أزرق يشيرون الى اسمه بحرفي EL وهو ينير ميناءها بالكامل في العتمة، خصوصا اذا كان حاملها مختبئا في كهف أو نفق هارب فيه.

ساعة تثير العجب بالقصر الإمبراطوري

وكم الفرق كبير بين ساعة خليفة الداعشيين المصنوعة بوزن 75 غراما في سويسرا من "ساتنلس ستيل" مضاد للصدأ، وساعة الخليفة هارون الرشيد التي كان معظمها من نحاس واشتهرت في التاريخ بأنها بثت الرعب في قلب أحد ملوك أوروبا/ حين كانت القارة تعيش عصر الظلمات قبل 1200 عام.

كانت عجيبة "وأرسلها في العام 807 ميلادية الخليفة العباسي هارون الرشيد هدية إلى صديقه شارلمان، ملك الفرنجة"، وكانت ضخمة بارتفاع 4 أمتار، تتحرك بواسطة قوة مائية، وعند تمام كل ساعة يتساقط منها عدد معين من الكرات المعدنية، بعضها وراء بعض بعدد الساعات فوق قاعدة ضخمة من النحاس، فيصدر عنها رنين يسمعه من في أنحاء القصر الكبير ويعرفون كم هي الساعة.

وكان فيها 12 بابا تؤدي إلى داخلها، ومن كل باب يخرج فارس يشير إلى أن الساعة هي الواحدة، أو اثنان يشيران بأنها الثانية، وإذا خرج 5 مثلا فهي الساعة الخامسة. أما عند الساعة 12 ظهرا أو ليلا، فيخرج 12 فارسا مرة واحدة ويدورون دورة كاملة ثم يدخلون من الأبواب فتغلق خلفهم.

ثم ذكروا مما تلخصه "العربية.نت" بأنها أثارت دهشة الملك وحاشيته، لكن رهبان القصر ظنوا بأن شيطانا ماكث فيها يحركها، فتكاتفوا فيما بينهم وقاموا بما خلصهم من شر مقيم: حملوا فؤوسا ومضوا إليها وأمعنوا فيها تحطيما "ليخرج ويقتلوه" فجعلوها كأنها لم تكن.

