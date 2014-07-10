الثرى والثريا في قصر باريسي لعرض أزياء إيلي صعب

في ظلام محسوب تمتزج الثريات الفخمة والأعمدة المنحوتة لتوحي بعظمة قصر باريسي تم تشييده؛ لكي يكون فقط خلال نصف ساعة الخلفية الساحرة لأزياء المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب أثناء تقديم تشكيلته للأزياء الراقية أو "هوت كوتور" لخريف شتاء 2014-2015 ضمن فعاليات أسبوع الموضة الباريسي..

وأبرز صعب مهارات داره من خلال التطريز الموجود في جميع فساتين هذه المجموعة.. كما لعب على التغييرات الضوئية التي يعكسها الخرز واللؤلؤ الصغير المستخدم في تطريز أزيائه.

وتمشت عارضات إيلي صعب بين ثريات هذا القصر الباريسي في لحظات تتراوح بين الفخامة والأبهة.. تحت إضاءة تغيرت من فترة إلى أخرى من ألوان الليل الأزرق الجليدي إلى ألوان السماء الزهرية أو الحمراء وبعض البنفسجي، كما في المنام أو الأحلام.

أينما تقع العين.. تجد خليطاً من الفخامة والأنوثة والإثارة من الخرز والكريستال، فمهارات دار صعب وبصماته موجودة في كل قطعة..

وكالعادة حضر عدد من جميلات الفن والسينما عرض إيلي صعب، بينهن النجمة إليسا والمخرجة نادين لبكي والمخرجة والممثلة الفرنسية أودري دانا والممثلات كلوتيلد كورو وماري جوزيه كروز وأوليفيا بالمر والأميرة ماري شانتال أوف غريس، حرم أمير اليونان باولوس، والممثلة التونسية فاطمة ناصر. كما حضرت الشابة أنوشكا ديلون، كريمة النجم الفرنسي الشهير آلان ديلون، بالإضافة لعدد من وجوه باريس وبيروت الاجتماعية.