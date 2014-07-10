فخراني "سرايا عابدين" يتحدث للعربية عن أسراره

احتل الطفل محمد الفخراني في مسلسل "سرايا عابدين" حيزاً كبيراً من اهتمام المشاهدين، الذين أحبوا هذه الشخصية وانتظروا ظهورها يومياً في المسلسل،

لكن وفاة الأمير فؤاد - الذي يجسد شخصيته الفخراني الصغير في المسلسل - شكلت صدمة وحزناً كبيرين لعشاق المسلسل، الذي يحظى بمتابعة كبيرة على مستوى العالم العربي.

الحلقات القادمة من المسلسل تكشف للمشاهد قصة وفاة الأمير فؤاد ابن فريال هانم، وكيف تم تسميمه بعد أن تناول من طعام أخيه الذي أعطته له والدته، كما سوف تكشف أيضاً حقيقة وفاة الأمير فؤاد، ومن الذي حكم مصر فيما بعد.

وقد روت حلقة "سرايا عابدين" تطور رغبة "فريال" في الانتقام، وأوضحت أن البداية تمثلت في رغبتها في قتل الأمير توفيق، حتى تفسح المجال أمام ابنها "فؤاد" ليكون هو ولي العهد.

وفي مقابلته مع "العربية" نفى الطفل أي قرابة بينه وبين الممثل الكبير يحيى الفخراني، واكتفى محمد بالقول إن كنية "الفخراني" من اسمه الفني، أما اسمه الحقيقي فهو محمد نصر.