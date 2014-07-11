بالفيديو.. امرأة تعذب طفلاً في حضانة بإيران

حمّل مؤخراً على موقع "يوتيوب" فيديو يُظهر امرأة وهي تقوم بضرب طفل ضرباً مبرحاً في إحدى الروضات شمال غرب إيران.

ويظهر الفيديو امرأة تقوم بإطعام طفل بالقوة، وهو مستلق، ثم تقوم بجره من شعر رأسه بعد أن تضربه ضربا مبرحا.

وانتشر هذا الفيديو بشكل واسع خلال اليومين الماضيين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصف بعض المعلقين فعل المرأة بـ"الوحشي".

ومنذ عام 2002 أصدر البرلمان الإيراني بطلب من منظمة حماية الأطفال في إيران، قانونا يجرم فيه ضرب الأطفال، معتبراً إياه من "الجرائم الحق العام" التي يجب ملاحقة مرتكبيها من دون تقديم طلب من أهالي الأطفال.