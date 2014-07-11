موظف فندق فخم بالهند يدمر "لامبورغيني" أحد النزلاء

يطالب صاحب سيارة فخمة من طراز "لامبورغيني غالاردو" بـ20 مليون روبية (333 ألف دولار) كتعويض عن ضرر تعرضت له سيارته بعدما صدمها العامل المسؤول عن ركن السيارات في فندق خمس نجوم في نيودلهي بالحائط، على ما أفادت صحيفة هندية وأوساط الفندق أمس الخميس.

وتظهر صور انتشرت على الإنترنت السيارة الفخمة بعد اصطدام واجهتها الأمامية بالحائط عند مدخل فندق "لو مريديان" في العاصمة الهندية.

وقالت متحدثة باسم الفندق لوكالة "فرانس برس": "إننا نستقبل سيارات فخمة من كل الأنواع وزبائن مهمين، وننظم أحداثا استثنائية. وما حدث أمر خارج بالكامل عن إرادتنا"، لافتة إلى أن الحادث وقع في 3 يوليو الحالي.

وأشارت إلى أن الموظف المسؤول عن ركن سيارات الزبائن يعمل لدى الفندق منذ 10 سنوات، ويبدو أنه فقد السيطرة على السيارة خلال قيادتها على أرض أصبحت زلقة بسبب هطول كميات كبيرة من الأمطار. وقد أصيب الموظف بجروح طفيفة في رأسه إثر الحادث.

وتظهر الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة التابعة للفندق، السائق خلال قيادته السيارة من موقف السيارات باتجاه مدخل الفندق ثم خروجه مسرعا من المكان، على ما ذكرت صحف هندية.

وبعدها قام السائق بانعطافة مفاجئة وغير مفهومة، ما أرغم أحد زملائه على الهرب لتفادي اصطدام السيارة به إثر ارتطامها بالحائط.

وكان صاحب سيارة الـ"لامبورغيني"، وهو مستثمر في قطاع البناء، قد أعارها إلى أحد أقربائه، ويقدر صاحب السيارة قيمة التعويضات المطلوبة بـ20 مليون روبية (333 ألف دولار).

يذكر أنه يمكن لسيارات "لامبورغيني" أن تبلغ سرعة تفوق 320 كلم في الساعة. وتباع هذه السيارات في أوروبا بسعر يقارب 245 ألف دولار، لكن ضرائب الاستيراد قد ترفع ثمنها إلى الضعف في الهند.

وفتح تحقيق يتناول فندق "لو مريديان" الذي يرفض تحمل المسؤولية عن الحادث، شأنه في ذلك شأن الموظف المسؤول عن ركن السيارات.