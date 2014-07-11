14 ألف خطاب تجنيد أرسلت إلى موتى في أميركا

أصيبت جين هيوي بصدمة عندما وصل خطاب إلى منزلها في كينجستون بولاية بنسلفانيا يدعو بيرت هيوي لتسجيل نفسه للتجنيد في الجيش الأميركي.

وخدم بيرت هيوي، الذي هو جد زوج جين هيوي، بالفعل في الحرب العالمية الأولى التي نشبت قبل حوالي 100 عام وتوفي في 1995.

وعن هذه الرسالة قالت جين: "إنه أمر مضحك ومثير للشفقة". إلا أنها أكد أن جد زوجها كان رجل حرب مخضرما فخورا بنفسه، مضيفةً: "من المرجح أنه كان سيؤدي الخدمة مرة أخرى".

وأرسلت خطابات إلى بيرت هيوي وأكثر من 14 ألف رجل آخرين في بنسلفانيا ممن ولدوا في الفترة بين عامي 1893 و1897 بسبب خطأ فني في جهاز كمبيوتر بإدارة النقل والمواصلات في بنسلفانيا التي تتبادل معلومات رخص القيادة ورخص تسجيل السيارات مع إدارة التجنيد بالجيش.

وعن هذا الغلط قالت جان ماكنايت، منسقة العلاقات بإدارة النقل في بنسلفانيا: "لقد وقعنا في خطأ.. نحن نعتذر".

وأوضحت ماكنايت أنه "حدث الخطأ عندما قام موظف بإدخال (93-97) بدلا من (1993-1997). ولهذا استخرج الكمبيوتر أسماء الذكور في قاعدة البيانات المولودين في الفترة من 1893 حتى 1897 وفي الفترة من 1993 حتى 1997".