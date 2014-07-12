قرد يرفض التخلي عن دميته في مطار فيخضع لتفتيش مضاعف

رفض قرد من نوع أورانغ أوتان، كان موضوعاً في قفص خلال عبوره في مطار باريس، التخلي عن دميته القطنية، ما دفع عناصر الأمن إلى تفتيشه مرتين بالأشعة السينية، بحسب ما كشف مصدر من الشرطة.

وحاول عناصر الأمن في مطار "رواسي - شارل ديغول" فحص الدمية التي كان يحملها القرد الكبير، المفترض نقله إلى تشيلي، عند وصوله إلى المطار للتأكد من أنها لا تحتوي على مواد غير شرعية.

لكن القرد الكبير جدا رفض التخلي عن دميته، ما استدعى تدخل عدة أشخاص.

وكشف المصدر أن القرد "كان على وشك أن يدمر كل ما حوله عندما حاولنا أن نأخذ منه الدمية".

وسمح للقرد بمغادرة المطار في نهاية المطاف بعد خضوعه مرتين للأشعة السينية.

ويبلغ عادة وزن قرد كبير من نوع أورانغ أوتان المعروف بوبره الأحمر 100 كيلوغرام وطوله 1.40 متر. واسمه مدرج في القائمة الحمراء للأنواع المهددة التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.