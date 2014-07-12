الضرائب بمصر تحجز على أرصدة أبوتريكة.. وهو ينفي

نفذت مصلحة الضرائب المصرية، الجمعة، إجراءات الحجز على الأرصدة البنكية للاعب الأهلي والمنتخب المعتزل، محمد أبوتريكة، بعد تهربه من سداد مبلغ 800 ألف جنيه مصري مستحقات ضريبية عليه لم يسددها، حسب مصادر مسؤولة بالمصلحة.

وأضافت المصادر، في تصريحات صحافية، أن "هذه المستحقات الضريبية تم فرضها على اللاعب مقابل نشاط إعلاني، خلال السنوات السابقة".

ونفت المصادر أن تكون تلك الضريبة خاصة بنشاط اللاعب الحالي، الخاص بتحليل مباريات كأس العالم بالبرازيل لإحدى القنوات الفضائية القطرية، موضحاً أن هذه الضريبة عن الفترة السابقة لنشاط اللاعب.

واستبعدت ما سمته "شبهات الترصد من جانب الضرائب ضد اللاعب لانتماءاته الإخوانية"، موضحة أن الضريبة لا علاقة لها بالبُعد السياسي.

وأوضحت: "المصلحة خاطبت اللاعب أكثر من مرة ولم يستجب للسداد، كما أنه لم يوكل محاسباً خاصاً به للتعامل مع المصلحة وإنهاء إجراءات السداد، وهذه المرة الثانية التي توجه فيها الضرائب اتهامات التهرب للاعب، حيث سبق اتهامه في قضية تهرب ضريبي، من قبل وتم التصالح فيها".

فيما نفى لاعب النادي الأهلي السابق، محمد أبو تريكة، صحة ما نشر حول عدم دفعه الضرائب وتهربه من سداد مبلغ 800 ألف جنيه كمستحقات ضريبية عليه.

وكتب أبو تريكة، في حسابه على "تويتر"، الجمعة: "دائماً حريص على خدمة بلدى بكل السبل ضرائبي مدفوعة كل عام ولدي أوراقي الرسمية فجربوا حيلة أخرى".

