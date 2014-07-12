"ورتّل القرآن" يستضيف القارئة المغربية هاجر بوساق

يستضيف البرنامج الرمضاني اليومي الذي تبثه قناة العربية "ورتّل القرآن"، والذي يعنى بالتعريف بمشاهير قراء القرآن الكريم في العالم العربي القارئة المغربية هاجر بوساق، وهي أول قارئة تظهر ضمن حلقات البرنامج الذي يستضيف عادة القراء الرجال.

ويبث البرنامج يومياً الساعة الخامسة والنصف بتوقيت السعودية، ويعاد بثه مرتين على قناة العربية التي تقدمه في الموسم الثالث بعد النجاح الذي حققه خلال الموسمين الماضيين.

والقارئة المغربية هاجر بوساق، والتي سبق أن أحرزت السنة الماضية المركز الأول في الجائزة العالمية للقرآن الكريم في ماليزيا، وتعد من الأصوات النسائية المتميزة في المغرب في تلاوتها للقرآن الكريم، وفق قواعد الأحكام والتلاوة وبالقراءات المختلفة.

وقد نشأت هاجر بوساق البالغة من العمر 22 عاماً في مدينة تمارة المغربية قرب الرباط، وحفظت القرآن الكريم في سن مبكرة بحرص من والدتها. وقد تتلمذت على يد عدد من الأساتذة والقراء المغاربة الكبار مثل الشيخ محمد الأسلمي، ومنذ تلك المرحلة لم تتوقف مسيرتها في حفظ القرآن وتلقيه على يد عدد كبير من القراء المشهورين متأثرة بالمدارس المختلفة وبكبار القراء في العالم العربي.

وقد عرفت هاجر بوساق بمشاركاتها في المسابقات القرآنية داخل المغرب وخارجه في شتى الفروع والتخصصات يساعدها على ذلك إتقانها القراءة ومعرفتها بالمقامات الصوتية وصوتها الحسن، وعرفت دوماً في وسط القراء والحفظة في المغرب بأنها صاحبة المرتبة الأولى.

وكانت بوساق قد تحصلت على عشرات الشهادات من مراكز ومؤسسات داخل المغرب وخارجه، وفي مقدمتها رسالة ممهورة بتوقيع العاهل المغربي الملك محمد السادس وجهها لها مهنئا بفوزها في مسابقة ماليزيا؛ تقديرا لما حققته للمرآة المغربية والعربية عموماً، فهي العربية الثانية التي تحصل على هذه الجائزة بعد مواطنتها حسناء خولالي.

وقد التقى فريق البرنامج، الذي يعده سنوياً الزميل محمد الهادي الحناشي، القارئة المغربية في منزل عائلتها بمدينة تمارة المغربية ضمن سلسلة لقاءات أخرى مع قراء مغاربة استضافهم البرنامج هذا العام إلى جانب قراء من المملكة العربية السعودية ومصر والأردن للتعريف بتجارب مختلفة في القراءة.

وكان البرنامج خلال الموسمين الماضيين قد استضاف 55 قارئاً من كل من الكويت والإمارات ومصر واليمن والسودان والمغرب والعراق وسوريا ولبنان والأردن.