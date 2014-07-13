ريهانا هدية على "طبق حميم" من زوجة حارس الأرجنتين

زوجة حارس المرمى الأرجنتيني، سيرجيو روميرو، ستضطر الأحد إلى تقديمه هدية "على طبق حميم" ليبقى وحيداً طوال أسبوع مع المغنية الأميركية ريهانا، إذا ما فازت الأرجنتين اليوم بكأس العالم، فقد تعهدت بالتنازل لها عنه علناً.

الخبر نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية الأربعاء الماضي، ونقلته عنها الوكالات التي قرأتها "العربية.نت" فيها كخبر ظنته من النوع الطريف، وملخصه أن ريهانا أبدت عبر صفحتها في "فيسبوك" إعجابها بروميرو لرده ذلك اليوم ركلتي جزاء مع هولندا، لذلك دبت الحماسة في زوجته عارضة الأزياء إليانا غيرثيو.

ردت غيرثيو التي تكبر زوجها بعشرة أعوام على إعجاب ريهانا بالأحسن، فأبدت استعدادها بأن تتنازل لها عنه في تغريدات تويترية إذا ما خسر المنتخب الألماني مباراة المونديال النهائية اليوم الأحد، ومن دون أي إزعاج من جانبها، على حد ما قالت.

وأسرعت ريهانا وسافرت إلى الريو

لكن الجديد في الخبر الذي ظنوه مزحة عبر القارات، هو أن المغنية البالغ عمرها 26 سنة، أخذته على محمل الجد، فأسرعت وحزمت حقائبها وسافرت يوم الجمعة الماضي إلى ريو دي جانيرو لتعود منها وبرفقتها حارس المرمى الموعود.

وقد نرى ريهانا اليوم بين المتفرجين من مدرجات ملعب "ماراكانا" وهي تشجع الأرجنتين، آملة أن تحظى بصاحب الفضل في تأهلها للنهائي بعد تصديه لركلتين من المنتخب الهولندي، الذي حل ثالثاً بعد فوزه أمس السبت على البرازيل.

وكانت الزوجة "الكريمة" كتبت تغريدة بصفحتها في "تويتر" التواصلي، قالت فيها بعد أن قرأت عن إعجاب ريهانا به: "مستعدة لأن أتنازل عنه أسبوعاً كاملاً لريهانا، إذا ما فازت الأرجنتين بالمونديال"، وبررت السبب في تغريدة ثانية قرأتها "العربية.نت" أيضاً، وفيها قالت: "أبدت إعجابها بزوجي، لذلك لن أغضب إذا ما ذهب معها لأسبوع كامل لو فازت الأرجنتين بالبطولة".

أما الحارس الموعود بالأسبوع الحميم، والذي يكبر ريهانا بعام واحد، فلم تصدر عنه ولا كلمة حتى الآن، ولا إشارة أيضاً أو مجرد تغريدة، بل صمت مطلق كعلامة رضى عن تنازل لم يحدث مثله في أي مونديال.