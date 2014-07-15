الأصدقاء لديهم خصائص وراثية مشتركة

يميل الناس إلى اختيار أصدقاء لهم يكونون متشابهين معهم جينيا، بحيث إن الأصدقاء يمكن أن يكونوا أقرب جينيا من أقاربهم من الدرجة الرابعة، بحسب ما أظهرت دراسة نشرت أمس الاثنين في الولايات المتحدة.

واستندت هذه الدراسة على قاعدة البيانات الخاصة بمعهد "فرامينغهام هارت ستادي" في ولاية ماساشوستس (شمال شرق)، والتي تضم معلومات جينية عن 1.5 مليون شخص.

وشملت هذه الدراسة مجموعة تضم 1932 شخصا. وتبين أن الأشخاص الذين ينتمون الى الدائرة الاجتماعية نفسها يتشاركون 1% من الخصائص الوراثية، أي أكثر من الأشخاص الذين لا يعرفون بعضهم.

وهذه النسبة من التماثل الجيني "توازي تلك بين الأقارب من الدرجة الرابعة"، وفقا للدراسة.

وفي هذا السياق، قال نيكولاس كريستاكيس، أستاذ علم الاجتماع وعلم الأحياء التطوري في جامعة يال، وأحد المشرفين على الدراسة: "نسبة 1% تعد نسبة مهمة" حتى وإن بدت للأشخاص العاديين غير ذلك.

وخلص إلى القول: "يميل الناس الى اختيار أصدقاء يتشابهون وراثيا مع أفراد عائلتهم".