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سراويل جينز "ممزقة".. من تصميم حيوانات مفترسة

المصدر: طوكيو – فرانس برس
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خاضت حديقة حيوانات يابانية مجال الموضة بطريقة فريدة من نوعها بعدما قدمت سراويل جينز لحيوانات مفترسة كي تمزقها تبعا لآخر الصيحات.

وقد كشفت الحديقة الواقعة في شمال شرق طوكيو عن مجموعة من سراويل الجينز مزقتها أسودها ونمورها ودببتها.

وأوضح نوبوتاكا ناماي، مدير الحديقة، قائلاً: "لفت السراويل حول دواليب وألعاب. ورميت في الحظائر وسرعان ما انقضت عليها الحيوانات"، مضيفا أن السراويل رقعت في مرحلة لاحقة قبل عرض المنتج النهائي.

وصاحب هذه الفكرة هو مسؤول في مجال الإعلانات أراد تنفيذ مبادرة ابتكارية في حديقة الحيوانات التي كان يقصدها في طفولته.

وقد طرح سروالان مزقتهما أسود وآخر مزقه نمر في مزاد على الإنترنت. وسيعود ريع هذه المبيعات لحديقة الحيوانات والصندوق العالمي للطبيعة.

وقد بلغت المزايدات على الجينز الذي مزقه نمر 121 ألف ين (1200) دولار حتى يوم أمس الاثنين.

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