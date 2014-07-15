كأس العالم..رياضة رجال والنهائي في ٣ دول تحكمها نساء

يتفق الجميع على أن كرة القدم هي بمثابة الرياضة المفضلة للرجال في العالم، فنجاحها يفوق أي رياضة أخرى من كرة المضرب أو التنس أو الغولف أو كرة السلة أو سباق السيارات.

وبفضل هذا النجاح أصبح اتحاد كرة القدم العالمي أو الـ"فيفا" من أهم وأضخم المؤسسات الرياضية في العالم، ويستقبل رئيسه استقبال رؤساء الدول وكبار الشخصيات في كل من زياراته.

وشاء القدر أن نهائي كأس العالم لهذا العام ٢٠١٤ جمع بين دولتين تحكمهما نساء هي الأرجنتين ورئيستها كريستينا فرنانديس كيرشنر، وألمانيا برئيسة وزرائها - الزعيم السياسي الفعلي للبلاد - أنغيلا مركيل، والبلد المستضيف البرازيل أيضاً تحكمه امرأة هي الرئيسة ديلما روسيف.

وقد حضرت أنغيلا مركيل المباراة التي انتصر خلالها "فريقها" الألماني وأصبح بطل العالم للأربع سنوات المقبلة، بينما بقيت الرئيسة الأرجنتينية كريستينا كيرشنر في بلادها، واستقبلت لدى الفريق الوطني لدى عودته ولاعبه الأشهر ليونل ميسي.