متدرب كاد أن يتسبب باصطدام طائرتين في مطار بفيتنام

نجت طائرتان من الاصطدام في أحد مطارات فيتنام فيما كان شاب متدرب يدير عمليات الهبوط في المطار، بحسب ما أعلنت سلطات الجو اليوم الثلاثاء.

ووقعت هذه الحادثة في 27 يونيو، حين أوكل أحد المراقبين الجويين المتمرسين مهمة مراقبة المدرج لشاب متمرن، وقد أوقف المراقب عن العمل، وفقا لسلطات الملاحة الجوية المدنية في فيتنام.

وقالت السلطات في بيان: "شكل هذا الحادث خطرا جديا على السلامة، وكاد يؤدي لحادث اصطدام". فقد أجاز هذا الشاب المتمرن لطائرة "جيتستار باسيفيك" الهبوط في مدرج كانت طائرة من الخطوط الجوية الفيتنامية قد هبطت فيه للتو.

ولم يتم تجنب الكارثة إلا حين أعلم قبطان الطائرة الفيتنامية برج المراقبة أنه ما زال على المدرج، فانتبه الشاب المتمرن فيما كانت الطائرتان على بعد لا يتجاوز 350 مترا الواحدة عن الأخرى.

وأوقف المراقب عن العمل، أما المتمرن فلن يعطى إجازة عمل قبل عام يتلقى فيه مزيدا من التدريب.