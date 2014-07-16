شخص من كل 13 سويسرياً.. "فقير"

يطال الفقر شخصا واحدا من أصل كل 13 شخصا في سويسرا، أي 7.7% من إجمالي السكان البالغ عددهم 590 ألف نسمة في بلد يعد من الأغنى في العالم، بحسب أرقام جمعت سنة 2012 ونشرها المكتب الفيدرالي للإحصاءات مؤخراً.

ويزاول 130 ألف شخص من هؤلاء الفقراء مهنة مدفوعة الأجر.

ويناهز خط الفقر في سويسرا 2200 فرنك سويسري (2454 دولارا أميركيا) في الشهر الواحد للفرد، في مقابل 4050 فرنكا (4518 دولارا) لأسرة تضم بالغين وطفلين اثنين.

ويشمل هذا المبلغ التكاليف العامة (المأكل والملبس والنقل والنشاطات الترفيهية)، فضلا عن المسكن وأقساط التأمين.

والأشخاص الأكثر عرضة للفقر هم من العائلات الأحادية الوالدين والبالغين الذين يعيشون وحيدين، والأشخاص الذين لم يكملوا دراساتهم، وهؤلاء الذين يعيشون في أسرة كل أفرادها عاطلون عن العمل.

وبقي معدل الفقر ثابتا في سويسرا بين العامين 2011 و2012، لكنه تراجع منذ العام 2007 عندما كان يبلغ 9.3%.