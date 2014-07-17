"العربية" تستنكر حجْب المالكي موقعها الإلكتروني

استنكرت قناة العربية قيام حكومة المالكي المنتهية صلاحياتها بحجب موقعها، "العربية.نت" دون مسوغات قانونية. ووصفت قناة العربية الحجب بأنه خطوة إضافية لتقييد حريات الإعلام، ووسيلة لحجب المعلومات عن المواطن العراقي بعد الأخطاء الشنيعة والهزائم المتلاحقة.

وذكرت "العربية" بأنها ظلت نموذجا للإعلام المعتدل، والملتزم بالقواعد المهنية، وهي إلى اليوم منبر غير منحاز، وغير طائفي، ومع جميع العراقيين.

وكانت حكومة المالكي قد قامت بمنع وسائل التواصل الاجتماعي لأول مرة في العراق، بحجب خدمات تويتر وفيسبوك.

ولم توضح مصادر رسمية أسباب حجب موقع "العربية.نت" كما لم تصدر تصريحات رسمية بخصوص مواقع التواصل الاجتماعي.