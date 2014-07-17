"على الكنبة".. حارس النصر يتهرب من سؤال جنسيته

في استجواب متسارع على مدى سبعين ثانية، بذل حارس فريق النصر السعودي عبدالله العنزي كل شيء ليفر من الإجابة المباشرة حول جنسيته.

النجم الرياضي العنزي كان ضيف برنامج "على الكنبة"، في حوار قصير استمر 7 دقائق، وواجه إلحاح مقدمته الزميلة سارة الدندراوي بالضحك الكثير، عندما فاتحته بما يشاع عن عدم حمله الجنسية السعودية، منذ السؤال الأول إلى إجابته عن السؤال الرابع.

وعبدالله العنزي، أحد نجوم كرة القدم السعودية ومشاغبيها، وحقق مع فريقه النصر بطولتي الدوري والكأس، وكثيراً ما كان يشاكس في وسائل الإعلام وأمام الجمهور وطوال المباريات، ويقدم ذلك كله بابتسامات لا تفارقه.

وشهدت المرتان اللتان ضم فيهما العنزي إلى المنتخب الوطني الكثير من الجدل، خاصة أنه استبعد في المرة الأولى بداعي الإصابة، وتغيب في المرة الثانية بحجة عدم توفر مقعد في الطائرة، التي توصله إلى حيث مقر معسكر المنتخب. غير أن العنزي يشير في المقابلة إلى أنه مثل المنتخب في مراحل عمرية مختلفة؛ الناشئين والشباب والأولمبي.

نص سجال الجنسية:

سارة: من الآخر، فيه كلام كثير عن عدم حملك الجنسية السعودية، وهذا العائق الأساس أمام مشاركتك في المنتخب الوطني. هل أنت سعودي أم لا؟

عبدالله يضحك طويلاً..

عبدالله: هذا كله كلام. في الأول والأخير، عندما تكون في نادي كبير مثل النصر، ستتحمل أي شيء. ومن يتحدث عن الجنسية، فذلك أمر سخيف.

سارة: أنت معاك الجنسية أم لا؟

عبدالله: باقي أحضر جواز السفر هنا، وأختصر الموضوع عليكم.

سارة: أنت حامل الجواز والجنسية السعودية؟

عبدالله يضحك طويلاً مرة أخرى.

عبدالله: تريدي الجواز أم بطاقة الهوية أم رخصة القيادة؟

سارة: هل أنت سعودي؟

عبدالله: "أرفع رأسك أنت سعودي"، وأنا سعودي.