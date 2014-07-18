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بالصور.. فلسطينيون يحولون دخان الغارات للوحات فنية

المصدر: رام الله – أمجد سمحان
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لشبان فلسطينيين حولوا غبار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى لوحات فنية.

وفي تصفح لبعض هذه الصور تظهر رسمة على غبار غارة شنت على قطاع غزة فيها شيخ كبير السن يتأمل فيما يجري داخل القطاع، فيما صورة أخرى تظهر علامة النصر، وثالثة لمرأة ترتدي الكوفية الفلسطينية.

المصور الفلسطيني بلال خالد في قطاع غزة المصور الفلسطيني بلال خالد في قطاع غزة

بلال خالد أحد المصورين من قطاع غزة شاب في العشرينيات من عمره، التقط صوراً لغارات إسرائيلية على القطاع، وأراد من خلالها أن ينقل صورة مغايرة للعالم عن قطاع غزة، مفادها أن "القطاع يحب السلام ويحب الحياة رغم الآلام".

ومنذ 12 يوماً بدأت إسرائيل حرباً على قطاع غزة أدت حتى اللحظة إلى مقتل أكثر من 265 فلسطينياً وإصابة أكثر من 2000 آخرين.

Gaza Art فنانون في غزة يحولون دخان غارات اسرائيل الى لوحات فنية Gaza Art فنانون في غزة يحولون دخان غارات اسرائيل الى لوحات فنية

فيما بدأ نحو 70 ألف جندي إسرائيلي عملية عسكرية برية من ثلاثة محاور للقطاع، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنها من أجل "تدمير الأنفاق".

Gaza Art فنانون في غزة يحولون دخان غارات اسرائيل الى لوحات فنية Gaza Art فنانون في غزة يحولون دخان غارات اسرائيل الى لوحات فنية

رغم ذلك يواصل بلال التقاط الصور للغارات الإسرائيلية، وسيواصل على ما يبدو الرسم فوق هذا الغبار، ضمن رسالة "مقاومة من خلال الفن" كما يقول، ينقل من خلالها "الواقع من زاوية مختلفة فالفن في النهاية بإمكانه أن يكون سلاحاً للمقاومة، وهو ما حصل حين استخدمه الفنان الفلسطيني ناجي العلي".

Gaza Art فنانون في غزة يحولون دخان غارات اسرائيل الى لوحات فنية Gaza Art فنانون في غزة يحولون دخان غارات اسرائيل الى لوحات فنية

ورسم بلال على الغبار الذي خلفته إحدى الغارات صورة لشيخ جليل "يراقب بألم ما يجري في القطاع"، بينما رسم علامة "التشهد" على غبار غارة أخرى. وانتشرت صور أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي لم يعرف من رسمها لكنها تحمل ذات الفكرة.

فنانون في غزة يحولون دخان غارات اسرائيل الى لوحات فنية فنانون في غزة يحولون دخان غارات اسرائيل الى لوحات فنية

ويقول خالد "صوري شهدت تجاوباً كبيراً من قبل الجمهور الفلسطيني، وأتمنى أن تستمر لأنها تعكس حال قطاع غزة، وتظهر كيف لنا أن نصنع من لوحات الموت رسالة فن".

Gaza Art فنانون في غزة يحولون دخان غارات اسرائيل الى لوحات فنية Gaza Art فنانون في غزة يحولون دخان غارات اسرائيل الى لوحات فنية

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