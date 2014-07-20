بالصور.. كارول سماحة تزور اللاجئين السوريين بالزعتري

زارت الفنانة كارول سماحة مخيم الزعتري في الأردن لتفقد أحوال الأطفال من اللاجئين السوريين.

وقد نشرت صور لكارول التي هي سفيرة للنوايا الحسنة للشبكة الدولية للحقوق والتنمية، مع الأطفال خلال زيارة المخيم الذي تحول إلى ما يشبه مدينة كبيرة بائسة تضم عشرات آلاف اللاجئين الهاربين من الموت المحتم.

وقابلت سماحة العديد من اللاجئين السورين للاطلاع على الصعوبات التي تواجههم داخل المخيم الذي يضم ما يقارب 130 ألف شخص، ويبلغ عدد الأطفال فيه الذين تتراوح أعمارهم تحت سن الخامسة حوالي 25 ألف طفل، قامت بتوزيع الهدايا عليهم.

وعن الزيارة قالت الفنانة اللبنانية: "كانت زيارة مؤثرة ولن تكون الأخيرة"، وتابعت: "أردت أن أستطلع ظروف اللاجئين السوريين، وسأعمل قصارى جهدي مع الشبكة الدولية للحقوق والتنمية على تأمين الاحتياجات اللازمة والضرورية لحياتهم اليومية، خصوصاً الأطفال الذين هم بحاجة إلى رعاية أكبر".