دبي.. افتتاح أول مسجد صديق للبيئة في العالم الإسلامي

افتتح أول مسجد صديق للبيئة في العالم الإسلامي في مدينة دبي ويحمل اسم "خليفة التاجر".

وتبلغ مساحة أرض المسجد 105 آلاف قدم مربعة، ومساحة البناء 45 ألف قدم مربعة، ويتسع لـ3500 مصلٍ.

ويلبي تصميم المسجد الذي افتتحته مؤسسة الأوقاف وشوؤن القصر، معايير ومواصفات الأبنية الخضراء للمنظمة الأميركية العالمية، وتستخدم فيه حلول الطاقة المتجددة التي تتمثل في تركيب أعمدة إنارة خارجية مزودة بألواح شمسية، ونظام بطاريات تخزين تعمل بالطاقة الشمسية، والألواح الشمسية لتسخين مياه الوضوء والمياه المستخدمة في سكن الإمام وملحقات المسجد بدلاً من استخدام السخانات الكهربائية. وتساعد الحلول والتقنيات الصديقة للبيئة المستخدمة في المسجد على خفض معدل استهلاك الطاقة من خلال استخدام مصابيح موفرة للطاقة بدلاً من المصابيح العادية.

كما شمل أول مسجد صديق للبيئة في العالم الإسلامي تطبيق أهم التقنيات الحديثة المستخدمة في مجال المباني الخضراء في مختلف المجالات، مثل خفض استهلاك المياه من خلال تركيب خلاطات تتناسب مع مواصفات المباني الخضراء، وتخفف من سرعة تدفق المياه للصنابير في مكان الوضوء والمغاسل، إضافة إلى تحديد كمية تدفق المياه في دورات المياه، ومعالجة فلترة المياه عبر تجميع مياه الوضوء المستعملة وتدويرها وتنقيتها لإعادة استخدامها في دورات المياه ولري النباتات.