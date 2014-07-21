التطبيقات الالكترونية تقتحم عالم التجميل

تتيح تطبيقات الكترونية جديدة للنساء، الراغبات في تحسين صورتهن لكنهن يشعرن بالقلق إزاء انفاق الأموال على مستحضرات التجميل باهظة الثمن، فرصة إلقاء نظرة على النتيجة قبل الشراء.

ومع تطبيق "بيوتي ميرور" Beauty Mirror يمكن للأشخاص رؤية كيف سوف تبدو صورتهم مع تجاعيد أقل وشفاه أكبر وحواجب مرتفعة.

وفي هذا السياق، قال بارهام آرابي، الرئيس التنفيذي لشركة "موديفيس" التي ابتكرت التطبيق: "فكرنا في إجراء تغيير حقيقي وبارع على صورة الشخص لدرجة أنه عندما يضعها على موقع فيسبوك لا يمكن لأحد معرفة أنها صورة معدلة".

ويعمل التطبيق عبر تقليل علامات التقدم في العمر وتحسين الملامح في الصور الحقيقية لمستخدمي التطبيق.

وتابع آرابي: "يبدو الأشخاص كما هم حالياً، لكن كل شيء في وجههم تحسن قليلا: تلاشت تجاعيدهم وأجريت تعديلات على عيونهم".

وبالإضافة إلى تحسين الصور الشخصية، كشف آرابي أن شركة "موديفيس" تعتزم استخدام هذه التقنية نفسها لمساعدة شركات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل على عرض منتجاتها.

ويتيح تطبيق آخر هو "ميك-آب جينيس" Makeup Genius الذي أطلقته شركة لوريال الفرنسية لمستحضرات التجميل للمستخدمين تغيير ألوان منتجات مثل أحمر الشفاه لاختبار هذه المنتجات قبل شرائها.

