مصر: ظهور القرش "المسالم" صديق الإنسان بالغردقة

رصدت جمعية الإنقاذ البحرى وحماية البيئة بالبحر الأحمر في مصر ظهور سمكة حوت "القرش المسالم" وهو أحد أنواع القرش النادرة جدًّا بمنطقة الغردقة على ساحل البحر الأحمر، زوال يوم الإثنين .

وأكد حسن فؤاد الطيب الخبير فى مجال الغوص والتدريب ورئيس جمعية الانقاذ البحري"للعربية نت"، أن هذا القرش يجلب البهجة فى نفوس الزائرين من السائحين ويعطى إنطباعا بالأمن والأمان والبيئة النظيفة للأحياء البحرية بمياه البحر الأحمر.

وقال إن ظهور هذا القرش الحوتي يعطي مؤشرًا طيبًا كذلك لجلب السياح لزيارة البحر الأحمر، حيث إن له محبين وعشاقا من كل بلاد العالم لرغبتهم فى الغوص والسباحة بالقرب منه وإلتقاط صور تذكارية معه.

وأكد المتحدث أن هذا القرش مسالم رغم انه عملاق الحجم وليس من أكلة أو مهاجمة الإنسان أو الحيوان، إلا أنه فقط يفتح فمه لتلقى الأسماك الصغيرة جدًّا والطحالب ويقوم بفلترة غذائه، حيث يجمع الهوائم البحرية عندما تدخل إلى فمه مع الماء ثم يطرد الماء من خياشيم خاصة وعددها خمسة ويبقي على الغذاء من الأسماك الصغيرة والهوائم ثم يبتلعها دفعة واحدة.

وقال الطيب إن طول سمكة القرش الحوتي يبلغ 50 قدما ويصل وزنه الى 15 طنا ويعتبر اكبر سمكة في العالم، ويستطيع أخذ كمية من الماء مقدارها 1500 جالون وطردها كل ساعة وذلك عند جمعه لطعامه.

وأضاف قائلا إن "فك القرش الحوتي يتكون من 300 صفا من الأسنان الصغيرة جداً كل صف به مئات من الأسنان ويستطيع الغواصون القرب منه والتقاطه والتصوير معه"، مشيرا إلى ان وجوده ضرورى للبيئة البحرية ويجب حمايته من الصيادين.