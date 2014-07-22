السويد: مقاهي الإنترنت ملجأ الشباب العرب خلال رمضان

تطول عدد ساعات الصيام في السويد وسائر الدول الإسكندنافية من 19 و22 ساعة خلال اليوم، حيث لا يفصل ما بين آذان المغرب والفجر سوى 5 ساعات في الجنوب أو ساعتين أو أقل احيانا في الشمال السويدي.

وينتقل الكثير من أفراد الجاليات العربية من مختلف أنحاء السويد إلى مدينة مالمو جنوبا، نظرا لطقسها الملائم نسبيا عن باقي مناطق السويد.

ويلجأ الشباب العرب في مالمو إلى مقاهي الإنترنت لقضاء أوقاتهم حتى حلول موعد الافطار، حيث الجلوس لساعات طويلة في البيت خلال شهر رمضان صعبة ومملة.

ويعتبر مقهى إنترنت "توايلايت زون" في ساحة " تريانغن " وسط مدينة مالمو، ثالث أكبر المدن السويدية، ملجأ الشباب العرب لقضاء أوقات ممتعة أثناء ساعات الصيام الطويلة لغاية موعد الإفطار.

ناد للترفيه

"العربية.نت" إلتقت بصاحب المقهى، علي الصادق، وهو شاب في الحادية والثلاثين من عمره، من أصل عراقي جاء مع عائلته كلاجيء الى السويد في التسعينات.

ويقول علي إن "المقهى يرتاده الناس من كل الفئات العمرية، إلا أن 80% من الزبائن هم اليافعين من الشباب من أصول عربية والذين تتراوح أعمارهم مابين 14 حتى 25 تقريبا".

ويقول علي بأنه درس تقنية المعلومات في المدرسة العليا السويدية في مالمو، وعندما أراد إنشاء مشروع عمل خاص به، فتح هذا المقهى في عام 2005، ويقول بأنه لاقى نجاحا كبيرا وإقبالا واسعا لدى الناس.



وتأتي مجاميع الشباب العرب للمقهى غالبا بعد الساعة السابعة مساء و حتى موعد الإفطار حوالي الساعة العاشرة ليلا حيث غروب الشمس في جنوب السويد.

ويقول الشابان العربيان محمد ومصطفى، بأنهما يأتيان معا كل يوم لهذا المقهى، ويلعبان لعبتهما المفضلة التي تسمى "ليغ اوف ليجندس"، وهي من فئة ألعاب الرول التي تعتمد على أن يختار اللاعب معداته القتالية بنفسه بطريقة " أونلاين " و كذلك يفعل باقي أصدقاءه و يجهزون أنفسهم للمواجهة الإلكترونية.



ويؤكد مصطفى على أن أغلب الألعاب الجماعية المفضلة لدى الشباب والمراهقين هي الألعاب القتالية التي تحتوي على المنافسة والإثارة.

مدمنون على الألعاب الالكترونية

ويقول علي، صاحب المقهى بأن " بعض الأشخاص مدمنين على الألعاب و يبقون يوميا مايقارب 12 ساعة في المقهى ".

ويذكر قصة طريفة عن أحد زبائنه حيث يقول بأنه "في إحدى ليالي شتاء السويد الطويلة أقفل المقهى في وقت متأخر، وعندما عاد في اليوم التالي في الساعة العاشرة صباحا، وجد أحد الزبائن منسيا منذ ليلة البارحة في المقهى، ومستمر في ممارسة لعبته المفضلة وراء جهاز الكمبيوتر.

وعندما سأله عن سبب بقائه، رد عليه بأنه لم يشعر بمرور الوقت، وقد أخبر علي بأنه أخذ مشروبات غازية من البراد في غيابه ويريد تسديد ثمنها".

ويضيف علي بأن "فصل الشتاء هو ذروة ساعات عمله، حيث يهرب الشباب من الكآبة والطقس البارد جدا إلى المقاهي، حيث لا مكان لقضاء وقت ممتع في الهواء الطلق أو في الشوارع أو في الطبيعة بسبب الثلوج، فيرتاد الناس المقاهي أو النوادي لقضاء أوقات ممتعة".

