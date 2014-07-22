زوجة الأمير وليام إلى مالطا في أول زيارة خارجية لها

تقوم كايت زوجة الأمير وليام بزيارة لمالطا في سبتمبر في أول رحلة رسمية لها بمفردها في الخارج بمناسبة الذكرى الخمسين لاستقلال الجزيرة المتوسطية حسب ما أعلنت الأجهزة الملكية البريطانية.

وستكون دوقة كامبريدج مكلفة بتمثيل الملكة إليزابيث الثانية، جدة زوجها في 20 و21 سبتمبر في الاحتفالات بالذكرى الخمسين لاستقلال مالطا عن بريطانيا.

ولن يرافق الأمير جورج نجل الأمير وليام وكايت، الذي يحتفل الثلاثاء بعيد ميلاده الأول، والدته التي ستمضي ليلة واحدة في مالطا على ما أوضح قصر كنسينغتون.

وقد تزوج وليام وكايت عام 2011 وقد توجها في زيارات رسمية الى كندا وكاليفورنيا بداية.

وفي 2012، قاما بجولة لتمثيل الملكة في ذكرى يوبيلها الماسي شملت سنغافورة وماليزيا وجزر سالومون وتوفالو. وقد زارا هذه السنة نيوزيلندا وأستراليا.

وقبل اعتلائها العرش في سن الخامسة والعشرين في العام 1952، أقامت اليزابيث في مالطا بين عامي 1949 و1952 لأن زوجها الأمير فيليب كان ضابطا بحريا مركزه فيها.

ومالطا التي استقلت العام 1964 قبل أن تصبح جمهورية في العام 1974، عضو في منظمة كومونولث التي ترأسها ملكة انكلترا.