يونيو.. الأكثر حراً في العالم منذ عام 1880

جاء شهر يونيو 2014 الأكثر حراً في العالم منذ بدء تدوين سجلات الحرارة في العام 1880، حسب ما أفادت الوكالة الأميركية للمحيطات والأجواء (نوا).

وبلغ متوسط الحرارة المحسوب مع سطح الأرض والمحيطات في يونيو 16.22 درجة مئوية أي 0.72 درجة فوق المعدل الوسطي في القرن العشرين لهذا الشهر متجاوزا المستوى القياسي الأخير للحرارة في شهر يونيو والمسجل في العام 2010 وفق وكالة نوا.

وأوضحت الوكالة في بيان أن "غالبية الكرة الأرضية واجهت درجات حرارة شهرية تجاوزت المعدل مع مستوى قياسي للحر في مناطق في جنوب شرق غرينلاند وشمال أميركا الجنوبية ومناطق في شرق إفريقيا ووسطها فضلا عن أجزاء من جنوب آسيا وجنوب شرقها".

وأضافت "كما حصل في شهر مايو سجلت مناطق متفرقة من أحواض المحيطات الرئيسية مستويات قياسية من الحر أيضا".

وقالت الوكالة الأميركية إن المرة الأخيرة التي سجل فيها شهر يونيو درجات حرارة تقل عن المعدل الوسطي للقرن العشرين، تعود الى العام 1976.

وفي ما يتعلق بحرارة سطح المحيطات فقط، فإن تلك المسجلة في يونيو كانت الأعلى أيضا في التاريخ محطمة المستوى القياسي المسجل في العام 1998.

وذاب جليد القطب الشمالي أيضا بوتيرة أسرع من الأوقات العادية في حزيران/يونيو. وبات مستواها أقل بنسبة 5% عن معدلها الوسطي للفترة الممتدة بين 1981 و2010.