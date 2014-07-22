190 مليون دولار تعويضات لضحايا طبيب نسائي منحرف

ينبغي على إحدى أعرق كليات الطب في الولايات المتحدة دفع تعويضات قدرها 190 مليون دولار إلى آلاف ضحايا طبيب نسائي منحرف كان يلتقط صورا ويصور أشرطة فيديو عن مريضاته من دون علمهن.

وقال المحامون الذين يمثلون 8500 مشتكية: إن محكمة بالتيمور حيث كلية جونز هوبكينز الشهيرة للطب، قبلت اقتراح التعويض المقدم.

وكان نيكيتا ليفي الطبيب النسائي الذي عمل لسنوات طويلة في كلية جونز هوبكينز، يلتقط صورا ويصور أشرطة فيديو لمريضاته لا سيما بواسطة آلة تصوير صغيرة مخبأة في قلم.

وقد انتحر الطبيب في فبراير 2013 بعد أسبوعين على كشف الفضيحة تاركا وراءه حاسوبا يحوي كمية هائلة من الأدلة حسب ما ذكرت الشرطة.

وقال المحامون في بيان، إن موكلاتهن شعرن بالخيانة عندما عرفن بما قام به الطبيب ليفي، مضيفين الآن بفضل التعويض يمكننا البدء بعملية الشفاء".