MBC تتفق مع أكبر منتج تلفزيوني لنقل مباريات السعودية

وقّعت "مجموعة MBC" وشركة "العالمية" المتخصّصة في الإنتاج الرياضي اتفاقية تعاون حصري، تعكس الجهوزية التامة لتوفير تغطيات رياضية وكروية محلية بمواصفات عالمية.

وقّع الاتفاقية الأستاذ علي الحديثي، المشرف العام على "مجموعة MBC" والأستاذ سلطان عبدالله المحيسن، مدير عام "العالمية".

وبذلك تكون "مجموعة MBC" وضعت كافة إمكاناتها الإنتاجية والفنية والتسويقية واللوجستية إلى جانب خبرة طواقم "العالمية" المتخصّصة في البث الرياضي المباشر وملحقاته، في خدمة عشّاق الرياضة وجمهور الكرة في المملكة العربية السعودية، الذين سيتمتعون بمُشاهَدة رياضية فريدة تُضاهي، في جودتها البصرية والسمعية، نظيراتها في المباريات الدولية والمحافل الرياضية العالمية.