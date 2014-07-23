بالصور.. نجوم العرب من مرحلة الطفولة إلى الشباب

مثلهم مثل الآخرين يمر المشاهير من نجوم الفن والسينما والغناء بظروف حياتية ومادية قد تبدو صعبة أحياناً، وسعيدة أحياناً أخرى.. لكن في كل الأحوال يمرون بنفس الظروف الفسيولوجية التي يمر بها أغلب البشر والتي تصاحبها تغيرات جسمانية وشكلية، وفقاً لمراحل النمو خلال سنوات الطفولة والمراهقة والشباب والشيخوخة.

جميع الفنانين نشروا صوراً لمراحل عمرهم المختلفة، سواء في صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو في بعض المواقع الفنية، إما لاسترجاع ذكريات الطفولة أو استعادة الماضي الجميل أو رغبة في إطلاع معجبيهم وجماهيرهم على مراحل حياتهم وصورهم الخاصة ولحظات سعادتهم .

وبعض الفنانين ونتيجة اهتمامهم بحالتهم الصحية يظلون يتمتعون بالشباب الدائم والحيوية والنضارة، فيما كشفت صور بعضهم أن عمليات التجميل والماكياج غيرت كثيراً من صورهم التي كشفت عنها صور طفولتهم وشبابهم .

إلا أن القاسم الأعظم أن غالبية الفنانين لم يولدوا وفي فمهم ملعقة من ذهب، بل كافحوا وشقوا طريقهم وسط الصعاب للوصول إلى النجومية والشهرة والأضواء.