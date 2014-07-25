زجاجة كاتشاب طولها 52 متراً معروضة للبيع في أميركا

طرح برج على شكل زجاجة كاتشاب يصل ارتفاعها إلى نحو 52 مترا للبيع في جنوب ولاية إيلينوي، بعد أن دخل هذا المعلم الذي بني قبل 65 عاما في السجل الوطني الأميركي للأماكن التاريخية.

وقال لاري ايكرت، وهو أحد المالكين، إن شركة "بيثل ايكرت" طرحت مستودع كولينزفيل للأغذية إلى جانب برج الكاتشاب بمبلغ 500 ألف دولار.

وبني البرج ذو اللونين الأبيض والأحمر عام 1949 طبقا لما جاء على موقع كاتشاب بوتيل دوت كوم التابع لنادي عشاق أكبر زجاجة كاتشاب.

وقال ايكرت إنه تم تجديد البرج وهو معلم سياحي بأموال المتطوعين عام 1995، ويأمل أن يأتيه مشتر يحافظ على زجاجة الكاتشاب العملاقة.