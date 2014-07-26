بسبب الـduty free هدد الطائرة.. وتسبب باستنفار عسكري

هرعت مقاتلتان أميركيتان من طراز "إف. 16" لإعادة طائرة إلى مدينة تورنتو الكندية بعد إقلاعها متجهة إلى بنما سيتي، أمس الجمعة، بعدما هدد رجل على متن الطائرة بنسفها على ما يبدو.

وقالت الميجر جولي روبيرج، من "قيادة دفاع الفضاء بأميركا الشمالية"، إن الطائرتين طارتا للانضمام إلى الطائرة التابعة لشركة طيران "صن-وينج" كإجراء "احتياطي" بعد أقل من ساعة من إقلاعها من مطار بيرسون الدولي في تورونتو.

وأظهر فيديو صوره أحد الركاب ضباطا مسلحين من قوات إنفاذ القانون الكندية وهم يصرخون "اخفضوا رؤوسكم وارفعوا أيديكم" لدى اقتحامهم الطائرة بعد إعادتها لتورونتو.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن كنديا عمره 25 عاما اعتقل للاشتباه بتهديده الطائرة. ونقلت قناة وسائل الإعلام عن ركاب في الطائرة قولهم إن المشتبه به ثار بعد أن علم بأن السلع المعفاة من الجمارك duty free التي كان يريدها ليست للبيع.