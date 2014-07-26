هالي بيري تحارب الجوع في نيكاراغوا

استغلت الممثلة الأميركية الحائزة على جائزة أوسكار، هالي بيري، تأثيرها كنجمة عالمية للمساهمة في محاربة الجوع في المناطق الريفية في نيكاراغوا، وذلك خلال زيارة لها إلى البلاد لصالح برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، على ما أعلن مسؤولون محليون.

وأشارت السلطات في نيكاراغوا إلى أن الممثلة الأميركية زارت مدرستين في مدينة ايل كوا الواقعة على بعد حوالي 250 كلم شمال العاصمة ماناغوا.

ويهدف المشروع إلى تشجيع التلامذة على البقاء في مدارسهم وإكمال تحصيلهم العلمي، ما يفتح لهم أبواب العمل في المستقبل.

وقد ظهرت بيري (47 عاما) ف مجموعة كبيرة من أفلام هوليوود، بينها فيلم "كاتوومن" سنة 2004، وفي سلسلة أفلام "إكس من"، إضافة إلى دورها في فيلم "مونسترز بول" الذي حازت عليه جائزة أوسكار.