رحيل الإعلامية فوزية سلامة بعد معاناة مع المرض

رحلت الإعلامية المصرية فوزية سلامة، إحدى مقدمات برنامج "كلام نواعم"، بعد معاناة مع سرطان البنكرياس، وذلك حسبما أعلن برنامج "صباح الخير يا عرب" اليوم الاثنين.

وفي مارس 2013، خضعت سلامة للعلاج الكيمياوي لمقاومة المرض، الذي يعرف بـ "السرطان الصامت". وتوقفت عن المشاركة في تقديم البرنامج.

ويعد سرطان البنكرياس أحد أشرس وأفتك السرطانات، ولا تظهر أعراضه إلا عندما يكون المرض قد بلغ مرحلة متقدمة يصعب فيها الشفاء منه، ويعافى منه 10% فقط من المصابين به.

ومطلع العام الماضي، خضعت فوزية سلامة لجراحة استئصال عضو البنكرياس كاملاً لمنع تفشي الخلايا السرطانية في أعضاء أخرى في الجسم.

وأثناء تلقيها العلاج، استقبلت سلامة دعماً من المشاهدين عبر الرسائل.

وفوزية سلامة إعلامية وباحثة اجتماعية وصحافية وروائية مصرية. ولدت في القاهرة وتعلمت في إنجلترا والتحقت بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية.

وتولت الإعلامية الراحلة رئاسة تحرير مجلة "سيدتي" ومجلة "الشرق الأوسط".