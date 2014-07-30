أميركا.. تغريم من يرتدي بنطلونا يكشف 5 سم تحت الخصر

أصدر مجلس مدينة "أوكالا" بولاية فلوريدا الأميركية قانونا يمنع البنطلونات التي تكشف مسافة أكثر من 5 سم تحت الخصر بطريقة تكشف الجسد والملابس الداخلية، فارضا عقوبة بغرامة على من يرتديها في الأماكن العامة تصل إلى 500 دولار والسجن لمدة 6 أشهر.

وذكر موقع "نيوز جورنال" الأميركي أن "واجب الشرطة ينحصر في تنبيه المخالفين بضرورة تغيير ملابسهم فورا، وفي حال عدم امتثالهم، يتم تصويرهم وتقديم الصورة للمدعي العام تمهيدا لاعتقالهم".

وأوضح الموقع أن "مجلس مدينة أوكالا كان يحاول منذ عام 2009 تمرير هذا القانون، إلا أن بعض أعضاء المجلس السابقين كانوا يعارضونه استنادا لمبدأ الحريات العامة، إلا أن القانون صدر في النهاية معتمدا على أن الحرية لا تعني أن تمشي عاريا في الشارع".

