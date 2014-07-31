"اللاعب" أردوغان ماهر.. سجّل 3 أهداف في 15 دقيقة

شارك رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، في مباراة ودية استعراضية بين فريقين من المسؤولين الأتراك خلال افتتاح استاد "باشاق شهير"، بمدينة اسطنبول شمال تركيا يوم السبت الماضي.

ولعب أردوغان 15 دقيقة، هي زمن الشوط الأول من المباراة التي أقيمت من شوطين مدة كل منهما 15 دقيقة.

وارتدى رئيس الوزراء التركي القميص رقم 12، في إشارة إلى ترشحه ليصبح الرئيس الثاني عشر للبلاد، في الانتخابات التي ستجري يوم 10 أغسطس المقبل.

وتمكن أردوغان من تسجيل 3 أهداف لصالح فريقه الذي ارتدى لباسا برتقاليا، ليساهم في فوزه على منافسه الفريق "الأبيض" بنتيجة 9-4.

وكان في فريق أردوغان البرتقالي، كل من نجله بلال، ووزير الشباب والرياضة، عاكف تشاغاطاي، ورئيس الاتحاد لكرة القدم، يلديريم دمير أورن، وعدد من الفنانين واللاعبين السابقين، فضلاً عن لاعب كرة السلة، هدايات تورك أوغلو.

وعندما سجل أردوغان، بركلة بارعة من قدمه اليمنى، أول أهداف فريقه، صرخ المعلق الرياضي فرِحاً: "هدف رائع نهديه لغزة وأهلنا في فلسطين".

وأهداف أردوغان أشعلت حماسة الجمهور والمعلقين الذين ربطوا بين تكتيكاته الكروية وتلك السياسية، وبين ضعف خصومه السياسيين وتجنّب لاعبو دفاع الفريق الخصم في المباراة عرقلته أو إيقافه وهو يهرول بالكرة في اتجاه المرمى.