عشرات الكولومبيات يرضعن أطفالهن في الأماكن العامة

قامت حوالي 100 امرأة بإرضاع أطفالهن في الأماكن العامة الجمعة، في كولومبيا للترويج لأهمية الرضاعة الطبيعية للأطفال، وذلك استجابة لمبادرة دولية في هذا الإطار، حسب ما أفاد مصور من وكالة "فرانس برس".

وقامت الأمهات بإرضاع أطفالهن وهن جالسات على كراس بلاستيكية، خلال تجمع نظمه مستشفى سان فيشنتي في مدينة ميديين (شمال غرب)، ثاني كبرى المدن الكولومبية.

وارتدت غالبية الأمهات المرضعات القميص الأصفر للمنتخب الكولومبي لكرة القدم الذي أثار حماسة كبيرة في بلاده بعد مسيرته التاريخية في مباريات كأس العالم التي شهدتها البرازيل مؤخرا ووصلت فيها كولومبيا الى الدور ربع النهائي.

وجاءت هذه الخطوة في إطار مبادرة دولية أطلق عليها اسم "بيغ لاتش أون"، وانطلقت سنة 2005 في نيوزيلندا، على ما أوضح المستشفى في بيان.

ودعيت أمهات من مدن أخرى في العالم الى المشاركة في عمليات إرضاع جماعي لأطفالهن بهدف تحطيم الرقم القياسي أي "أكثر من 14533 طفلا" يرضعون في الوقت عينه، بحسب المصدر نفسه.

وشدد المستشفى الكولومبي على رغبته في "التشجيع على إرضاع الأطفال" و"التوعية على أهمية ذلك"، مؤكدا على أن حليب الأم يساعد الأطفال الرضع على زيادة مناعتهم خلال الأشهر الستة الأولى من حياتهم.

