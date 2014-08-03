أميركي يطلب المساعدة في رعاية 300 فأر أليف

قالت جمعية للرفق بالحيوان في ولاية أوهايو الأميركية، إن رجلا طلب المساعدة في التخلص من حوالي 300 فأر أليف تعيش معه في منزله.

وذكرت الجمعية أن مسؤولي رعاية الحيوانات سينقلون الفئران ويعرضونها على راغبي اقتناء الحيوانات الأليفة.

وقالت شيلا ماركيوس، مسؤولة رعاية الحيوانات بالجمعية، إن بعض الفئران كانت داخل أقفاص، بينما كانت الفئران الأخرى تعيش في فجوات في جدران الشقة وداخل حاشية.

واتصل صاحب الفئران بالجمعية طلبا للمساعدة بعدما طرد من الشقة ولم يعد قادرا على رعايتها.

وقالت ماركيوس إنه من غير المتوقع توجيه اتهامات لصاحب الفئران، لأنه طلب المساعدة، ولأن الفئران بدت عموما بصحة جيدة.