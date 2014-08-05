سائق تاكسي يتنكر بزي إمرأة.. متخصص بسرقة المخمورين

اعترف رجل أميركي من ولاية ماريلاند بذنبه، بعد اتهامه بقيادة سيارة أجرة في واشنطن مرتدياً ملابس نسائية وسرقة أكثر من 200 ألف دولار من ركاب مخمورين، بحسب ما أفاد به مكتب المدعي العام في الولايات المتحدة.

وقال ممثلون للادعاء إن نيريري ميتشل البالغ من العمر 50 عاما سرق بطاقات صرف آلي وأكواد أكثر من 60 شخصا، وركز على شبان سكارى

بين أبريل 2009 ونوفمبر 2013.

وكان ميتشل يضع شعرا مستعارا ويرتدي حمالة صدر ويقود سيارة أجرة بجوار مناطق حانات وملاه ليلية شهيرة في واشنطن.

ووجهت إلى ميتشل خمسة اتهامات بالاحتيال وتصل أقصى عقوبة لكل منها إلى السجن عشر سنوات